Marcello Novaes comemora mais um papel de vilão: ‘Desafiador’

Marcello Novaes não escondeu a alegria em colocar mais um papel de vilão no currículo e revelou as razões para comemorar. Em “Dona de Mim”, nova novela das 7 da Globo, que estreia no próximo dia 28, ele vai dar vida a Jacques, herdeiro da fábrica de lingerie Boaz que não se conforma em não assumir a presidência no lugar do irmão mais velho, Abel, personagem de Tony Ramos.

IstoÉ Gente esteve no lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, e conversou com o artista sobre seu novo personagem.

“O vilão. É tão bom fazer o vilão. Eu acho o vilão mais fácil de fazer, mais cativante, mais desafiador do que o mocinho. Porque o mocinho você tem que estar ali numa linha tênue de fazer a coisa direitinho, né, porque não pode desagradar. O vilão você já vai mesmo com tudo, o que der, deu, se não gostar, a opção é essa, mesmo”, explicou o ator.

“O Jacques vem aí, com muito deboche, ironia. Ele não se conforma, de forma alguma, que o Abel, Tony Ramos, seja o presidente da fábrica, que eles têm uma fábrica de lingerie. Ele não se conforma com o posto dele, ele acha que ele merece”, defende ele, justificando a revolta do personagem, que estudou Economia e Finanças fora do país e tem ideias novas que podem ajudar a empresa a crescer, mas que nunca foram implementadas por impedimento do irmão e da mãe, Rosa (Suely Franco).

Para suas armações na empresa, Jacques vai contar com dois cúmplices: a esposa, Tânia, vivida por Aline Borges, e Ricardo, personagem de Marcos Pasquim. O ator antecipou que o novo vilão é bem diferente do seu personagem Max, de “Avenida Brasil”, novela exibida em horário nobre da Globo em 2012.

“O Jacques é um vilão conquistador. Ele tem lá as suas… ele é inteligente. Então ele, a trama dele é feita de uma forma inteligente. Não é que nem o Max que, coitado, ele era submisso da Carminha. Esse eu acho que é mais o articulador mesmo dessa vilania”, comparou ele.

Mas, como nem só de maldades vive um vilão, Jacques tem lá suas qualidades e deve conquistar o público por seu talento na música, habilidade que o ator até tentou desenvolver, mas que nunca passou de uma brincadeira.

“Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu sempre brinquei de violão, bateria e percussão. Mas, eu nunca estudei. De repente, quando eu vi, comecei a ler, eu falei: ‘Guitarra? Mas, o que é isso? Cantar? Eu não canto nem no banheiro”, divertiu-se ele.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.