Marcello Antony anuncia novo trabalho como corretor de imóveis de luxo em Portugal

Da Redação 03/06/2024 - 18:51

Nova fase! O ator Marcello Antony, de 59 anos, que está afastado da televisão há alguns anos, anunciou que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo em Portugal, país onde mora desde 2018.

Em suas redes sociais, o ex-galã da TV Globo compartilhou um vídeo informando a nova profissão. “É com grande entusiamo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito”, disse Antony no Instagram.

Vale lembrar que mesmo morando no Brasil, o artista já se migrava para outras áreas profissionais, como quando ele abriu uma hamburgueria no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

No Brasil, o último trabalho de Marcello Antony foi em “Malhação: Viva a Diferença”, em 2017. Ao longo de sua carreira, o ator tem no currículo novelas de sucesso como “Mulheres Apaixonadas”, “Senhora do Destino”, “Coração de Estudante”, “Terra Nostra”, “Belíssima”, entre outras.

