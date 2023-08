Marcella Maia faz tatuagem íntima e grita de dor em vídeo disponibilizado no OnlyFans

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 15:31 Compartilhe

Marcella Maia anunciou na última semana que estava entrando no OnlyFans, após ter vídeos vazados na internet, e chegou até a surpreender seus seguidores no Instagram. Isso porque, a atriz compartilhou um teaser ousado no perfil, em que aparece realizando uma tatuagem na vagina.

“Aí minha pepeca”, reagiu a artista, que ganhou destaque no mundo da televisão ao participar da novela ‘Quanto Mais Vida Melhor’, da TV Globo.

No vídeo, que foi gravado em um estúdio de tatuagem em São Paulo, com direito a gritos de dor e suspense sobre o que esta tem na sua nova tatuagem, Maia revela que vai mostrar o resultado final em seu novo perfil, no OnlyFans.

Em comunicado, Maia contou o motivo que a levou entrar na plataforma de conteúdos adultos: “Eu tive minha intimidade vazada, fui atacada, recebi uma onda de haters e acusações. Saí da internet, voltei e resolvi entrar no OnlyFans.”

