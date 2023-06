Marcella Maia faz cirurgia de emergência no rosto: ‘Vítima de silicone indústrial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 16:51 Compartilhe

Marcella Maia, que viveu a personagem Morte na novela Quanto Mais Vida, Melhor, da TV Globo, precisou passar por uma cirurgia de emergência no rosto na última quinta-feira, 15, em Bogotá, na Colômbia, onde tem gravado um projeto audiovisual.

A cantora e atriz de 31 anos revelou, por meio do Instagram, na segunda-feira, 19, que foi vítima de silicone industrial. “Me injetaram há 13 anos um produto tóxico. Não sabia, fui enganada. E não me importa que as pessoas digam essas coisas, que é pela estética porque não é… Mesmo com todos esses problemas de saúde, lancei minhas músicas, trabalhei o máximo que pude”, falou.

“O que me aconteceu foi silicone industrial. Eu trabalhava em uma agência de modelo, e aceitei a proposta de uma clínica para aplicar ácido, para ter um rosto mais assimétrico. Eu era muita nova. A princípio, me disseram que era ácido hialurônico, mas me enganaram. Descobri agora, depois de 13 anos que era o silicone industrial, o mal da sociedade. Quase morri, foi tirado um tumor gigante. Quase fiquei cega, quase perdi o meu maior instrumento de trabalho. Tomem cuidado”, continuou a artista.

Na legenda do vídeo publicado na rede social, Marcella disse que decidiu fazer o desabafo como um alerta: “Essa gravação é um desabafo, mas também um alerta a todas as jovens que, devido à pressão estética, acabam fazendo procedimentos estéticos sem antes pesquisar as técnicas e os profissionais. Por sorte, o pior não aconteceu comigo, mas estava com uma bomba-relógio em meu rosto. Prestem muita atenção e cuidado com o silicone industrial”.

A publicação recebeu vários comentários de apoio à cantora e atriz. “Melhoras”, escreveu Alinne Moraes. “Alerta necessário”, destacou Marcio Garcia. “Melhoras, minha querida! Necessário seu post alertando a todas nós. Parabéns pela iniciativa”, disse Nani Venâncio. “Que triste esse relato, que você fique bem e se recupere logo!”, falou Lumena Aleluia.

