Marcelinho Huertas pede ajuda após ter casa invadida e pertences levados na Espanha

Um acontecimento lamentável tomou conta do noticiário de basquete nesta segunda-feira. Jogador da seleção brasileira e do Tenerife, Marcelinho Huertas teve sua casa invadida na Espanha. Segundo relato do armador, que pediu ajuda das autoridades em suas redes sociais, foram levados pertences de valor, mas, sobretudo, de bastante apego emocional.

Huertas, bastante triste com o ocorrido, disse que os criminosos entraram em sua casa por um dos quartos de seus filhos. O atleta revelou não entender como a invasão aconteceu, uma vez que é protegido por um forte sistema de segurança. O jogador de 40 anos contou ainda que dentre os pertences levados estão três relógios que ganhou pelos títulos da Liga ACB. Objetos de valor sentimental e monetários de sua mulher também foram roubados.

“Ajude-me a pegar esses criminosos! Compartilhe com todas as pessoas que puder e não vamos deixar que continuem fazendo esse tipo de coisa”, escreveu o jogador em suas redes sociais, em espanhol. “Conto com a força da Polícia de Tenerife para recuperar os meus pertences e sobretudo colocar estas pessoas onde merecem”. Huertas se mostrou bastante apegado à ilha, que escolheu como seu lar na Espanha.

De acordo com o próprio Huertas e sua mulher, Graziella, que também gravou um vídeo de revolta, a polícia não chegou a tempo para pegar os criminosos. A investigação está em curso e, até o momento, ninguém foi preso.

“Reviraram a nossa casa, levaram muitas coisas. Muitas coisas de valor e muitas coisas de valor sentimental. Levaram prêmios do meu marido, levaram coisas de valores minhas também. Mas eu queria dizer que o principal eles não levaram, que é a nossa saúde, que é a nossa união, nosso amor”, declarou Graziella, mostrando-se profundamente chateada com a situação.

Ela ainda fez questão de mandar um recado para os criminosos. “Eu sei que vocês vão assistir a este vídeo. Eu sei que vocês podem ter o que for, mas o principal vocês não têm. Porque vocês não têm amor, vocês não têm união. Vocês podem ter os problemas que for na família de vocês. Essa paz que eu levo, que a minha família leva na nossa vida, no nosso coração, vocês não têm”, acrescentou. A aliança de casamento do casal também foi furtada.

Aos 40 anos, Huertas está longe de sentir a idade. O armador, além de ser destaque em uma das ligas de basquete mais fortes do mundo, também foi convocado pelo técnico Gustavo De Conti na pré-lista da Copa do Mundo de Basquete. Ele está entre os 25 nomes, mas apenas 16 disputam o torneio. Marcelinho Huertas defendeu o Los Angeles Lakers, na NBA, entre 2015 e 2017, e está no Lenovo Tenerife desde 2019.

