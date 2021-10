Marcelinho espera grande segundo sequência do Londrina na Série B Atacante destacou a boa fase que vive no clube paranaense na disputa da segunda divisão

O meia-atacante Marcelinho, que retornou ao Londrina, destacou a boa fase que vive no clube paranaense. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo de produção para ajudar o grupo dentro e fora de campo na Série B.

– Estou trabalhando muito para manter esse momento positivo que estou vivendo com a camisa do clube. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero continuar crescendo com todos nestas próximas semanas.

O jogador ainda destacou o desejo do elenco em crescer na Série B.

– O grupo é forte e tem tudo para terminar bem a temporada, com vitórias e com o clube garantido na Série B. Essa é a meta de todos.

Nesta quarta-feira, às 15h20, o Londrina disputa a segunda partida da final do Campeonato Paranaense contra o Cascavel. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Já pela Série B do Brasileirão, o próximo compromisso será no sábado, às 16h30, pela 30ª rodada da competição. A equipe de Marcelinho ocupa a 17ª posição da segunda divisão nacional com 30 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais