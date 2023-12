Marcelinho Carioca volta para casa e grava vídeo em família: ‘Estou feliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 9:00 Para compartilhar:

O ex-atacante Marcelinho Carioca foi liberado do cativeiro em São Paulo, na última segunda-feira, 18. Após prestar depoimento à polícia, ele voltou para casa e gravou um vídeo ao lado da família.

“Bem, gente… que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui me esperando, torcendo por mim”, começou Marcelinho no vídeo, que foi publicado no Instagram.

“Não só eu tô feliz, mas muita gente que torce por mim está feliz”, pontuou o ex-jogador de futebol, que foi sequestrado em Itaquera, no domingo, 17, depois de curtir o evento “Tardezinha”.

No vídeo, Marcelinho reforçou o que disse em depoimento prestado à Polícia na segunda-feira, 18. Segundo ele, a informação de que teria tido envolvimento romântico com uma mulher casada é falsa. O ex-jogador alega que teria sido obrigado a mentir sob ameaça.

