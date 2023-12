Marcelinho Carioca é libertado em São Paulo, diz polícia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/12/2023 - 14:47 Para compartilhar:

O ex-atacante Marcelinho Carioca foi liberado do cativeiro em São Paulo, de acordo com a Polícia Civil.

A informação foi confirmada na edição de São Paulo do programa ‘Os Donos da Bola’, da Bandeirantes.

De acordo com um vídeo que foi divulgado minutos antes da libertação, Marcelinho explica que foi sequestrado pelo marido de uma mulher casada depois dele sair com ela do show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, da Neo Química Arena, no domingo, 17.

