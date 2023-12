Marcelinho Carioca diz ter sido obrigado a mentir sobre caso com mulher casada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 5:26 Para compartilhar:

Em depoimento prestado à Polícia nesta segunda-feira, 18, Marcelinho Carioca revelou que a informação de que ele teria tido envolvimento romântico com uma mulher casada é falsa. Segundo o ex-jogador, ele teria sido obrigado a mentir sob ameaça.

Marcelinho reafirmou o fato durante o programa Brasil Urgente, da Band, em entrevista ao apresentador Datena.

“Antes das pessoas divulgarem as coisas, elas têm que saber a veracidade dos fatos […] A Taís é minha amiga, não saí com ela, não tem nada com ela. Ela é minha amiga”, reiterou.

Isso porque a mulher com quem ele teria, supostamente, tido um caso, é Taís Moreira, funcionária da Secretaria de Esportes e Lazer de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ela também foi mantida em cárcere e, segundo o primeiro vídeo divulgado nas redes sociais, seu marido teria sido responsável pelo sequestro. Essa informação, no entanto, foi desmentida por Marcelinho posteriormente.

“Me forçaram a fazer aquele vídeo. Você com o revólver na cabeça, ‘você vai falar isso, isso e isso’, o que você faz?”, questionou, ao entrevistador.

Assista ao momento aqui.

