Marcelinho Carioca comemora encontro com Bolsonaro e elogia: ‘É um cara maravilhoso’ Ex-jogador comentou em entrevista e criticou quem discordou do episódio

Na última semana, o ex-jogador Marcelinho Carioca protagonizou uma polêmica ao se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e entregar uma camisa do Corinthians, sem o aval do clube ou da patrocinadora. Nesta quarta-feira, o ídolo corintiano se pronunciou e defendeu o acontecimento.

Em entrevista concedida, Marcelinho confessou que ficou ‘extremamente feliz e lisonjeado’ com o encontro e que Jair Bolsonaro é um ‘cara maravilhoso, um presidente humilde’.

– Fiquei extremamente feliz e lisonjeado. O encontro com o chefe da nação é para poucos. É um cara maravilhoso, um presidente humilde, que fala a sua linguagem. Não esperava tanta repercussão porque o papo foi de boteco, aquele papo que você tem quando vai tomar um vinho com alguém, essa é a simplicidade do nosso presidente – afirmou ao ‘Morning Show’.

Marcelinho ainda afirmou que o presidente está endo ‘traído’ por ex-apoiadores e questionou aqueles que criticaram o encontro.

– Nesse momento mais delicado do governo dele, onde todo mundo se afastou, traiu ele, estou chegando para ser solidário como cidadão. Levei ideias. As pessoas que ficam falando, falam demais, elas têm muita garganta. Pergunta se essas pessoas levaram ideias, projetos, se teve diálogo. Como cidadão tenho liberdade de ir aonde eu quiser, de falar e estar com quem eu quiser – concluiu.

E MAIS:

Veja também