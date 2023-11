Marcela Mc Gowan e Luiza Martins emocionam fãs com pedido de casamento: ‘Todo amor do mundo!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 21:29 Para compartilhar:

A ex-BBB Marcela Mc Gowan emocionou os fãs de Luiza Martins ao pedir a mão da cantora em casamento, após a artista ter feito o mesmo três meses atrás.

Ela registrou o momento da surpresa à amada e compartilhou em um carrossel em sua conta no Instagram, nesta quinta-feira, 9.

De férias em Orlando, o local escolhido foi a frente do castelo de Harry Potter, no mesmo local do primeiro pedido.

“Sim, ela já tinha me pedido esse ano, e foi um dos dias mais lindos. Me senti tão amada, tão validada, tão especial. E isso me fez refletir, sobre como eu gostaria que ela tivesse esse momento dela, de se sentir o centro do mundo, onde alguém está literalmente jogado aos seus pés e selando um compromisso com você”, explicou Marcela na legenda da publicação.

No texto dedicado à cantora sertaneja, a ex-BBB explicou que o pedido foi uma forma de poder de também fazer a amada se sentir especial. Marcela fez questão de se declarar para a noiva e reforçar o seu amor.

“Quero que você, minha Luiza, saiba sempre o quão especial e valiosa você é pra mim. O quanto quero construir uma vida do seu lado e ter você como minha parceira em cada etapa”, derreteu-se ela.

Emocionados, fãs anônimos e famosos deixaram seus comentários em apoio ao casal.

“Lindas, todo amor do mundo”, escreveu a atriz Marcella Rica. “Minha admiração só cresce por vocês duas ensinarem e transmitirem tanto. Obrigada”, disse uma fã. “Vocês emanam muito amor, alegria, encantam muitas pessoas”, declarou mais uma seguidora.

