Marcela, do BBB 20, esbanja sensualidade e recebe elogios: “Coisa mais linda”

Marcela McGowan, ex-participante do Big Brother Brasil 20, acordou animada nesta sexta-feira (26). Ela utilizou as redes sociais para compartilhar um clique em que aparece esbanjando sensualidade.

“Bom dia! Por aqui começou com chuva, preguiça e o melhor look do dia: AMOR próprio!”, escreveu na legenda do post. Na imagem, a médica aparece olhando para a janela vestida de camiseta e calcinha.

Nos comentários, Marcela recebeu uma verdadeira chuva de elogios: “Coisa mais linda”, “Sempre maravilhosa”, “Gata demais”. Além de mensagens de agradecimento pelo incentivo, como “Em construção sempre. Obrigada por nos incentivar”, “Sábias palavras”, entre outras.

