Marcas se ofereceram para patrocinar o megashow de Lady Gaga no Rio, diz colunista

Que a confirmação do megashow de Lady Gaga no Brasil iria causar o maior agito, os fãs não tinham a menor dúvida. Mas a popstar americana mostrou que é ainda mais poderosa do que se imaginava. No que depender de patrocinadores, o show gratuito da cantora, no dia 3 de maio, vai ser o maior sucesso já visto nas areias de Copacabana, zona sul do Rio.

Segundo o jornalista João Paulo Saconi, da coluna do Lauro Jardim, do jornal carioca O Globo, em publicação nesta segunda-feira, 24, a vinda da cantora ao Brasil inverteu o fluxo de patrocínio e, em vez da produção buscar marcas, são elas que estão procurado a produção do evento dispostas a patrocinar.

Uma delas seria a rede de lojas de roupas C&A, que viu a oportunidade de promover o lançamento de uma coleção especial da cantora.

O espetáculo ‘Mayhem Na Praia’ é promovido pela plataforma “Todo Mundo do Rio”, criada pela Bônus Track, com patrocínio do Santander e da Corona, e apoio da Prefeitura e do Governo do Estado.

Também integram o time de patrocinadores a Latam Airlines, Eventim, Deezer e Klefer.

Megashow previstos no Rio

Durante a última sexta-feira, 21, a plataforma “Todo Mundo no Rio”, realizadora do evento, confirmou a expectativa de produzir um megashow por ano, pelos próximos quatros anos a partir deste, sempre no mês de maio, nos mesmo moldes que o carioca se acostumou a assistir: de graça, na praia e com artista internacional.

A Bonus Track foi também a empresa responsável pelos shows de Madonna, em maio de 2024, e Rolling Stones, em 2006, ambos, assim como será Lady Gaga, realizados em estrutura montada nas areias de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, segundo a mesma estrutura: com passarela ligando o hotel ao palco.

Ainda é muito cedo para se falar nos shows que devem movimentar o Rio no mês de maio dos próximos três anos, mas a organização garante que serão igualmente grandiosos.