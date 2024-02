Marcas apostam em brindes para atrair o público durante o carnaval

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 8:43 Para compartilhar:

Algumas marcas têm apostado no poder dos brindes para se destacar durante a folia de carnaval. As ações incluem, por exemplo, a distribuição de copos especiais para manter a bebida gelada por mais tempo, de garrafas de água, pizzas e até de um aparelho celular – ideal para quem vai participar dos blocos e dos desfiles e não quer correr o risco de ter o telefone furtado.

Essa estratégia vai além das grandes festas nos tradicionais desfiles de escolas de samba no Rio e em São Paulo: os blocos de rua também se consolidaram como uma opção de espaço publicitário para as marcas. A Guaraná Antártica fechou acordo com aproximadamente 15 blocos e áreas de camarote com cerca de 400 ativações. Em parceria com restaurantes e food trucks, a ideia é distribuir gratuitamente pizzas e, claro, o seu guaraná zero para os foliões no Rio e em Belo Horizonte durante os dias de festa.

“O carnaval é o momento em que as marcas podem se conectar com um público maior, criando novas ocasiões de consumo, estimulando a experimentação dos seus produtos e marcando território no imaginário do consumidor”, afirma André Kassu, sócio da CP+B no Brasil.

Celular no bolso

Para quem sai de casa para curtir as festas de carnaval na rua, uma das preocupações é com a segurança do celular, aparelho que, com o passar dos anos, se transformou em um agregador de serviços bancários, de transporte e consumo, o que o colocou na lista de mais furtados em grandes cidades.

Como forma de tentar evitar que os foliões sejam vítimas de criminosos e que acabem tendo problemas financeiros maiores, a cervejaria Brahma, do grupo Ambev, decidiu criar uma espécie de “celular do bandido”, batizado de “Brahma Phone”, que será distribuído gratuitamente para o público, mediante a duração dos estoques. Para receber a ativação, a marca escolheu as cidades do Rio e Salvador.

Conforme divulgado pela companhia, o aparelho gratuito terá apenas aplicativos de transporte e do Zé Delivery – o serviço de entrega de bebidas que pertence ao mesmo grupo – , além de fazer ligações, enviar SMS e ter uma câmera com 8 megapixels.

Copo térmico

De olho nos foliões famintos, a rede de fast food Burger King decidiu “presentear” seus clientes com copos da marca Stanley. A ação – que fez parte da promoção “Carnalarica”, criada pela agência David – valeu no último sábado em São Paulo.

Quem comprou um “Shake Napolitano” da marca, levou junto o copo térmico personalizado com o brasão do restaurante – para manter a bebida “geladinha até o final da farra”, disse a empresa. As trocas foram feitas num food truck montado na avenida Juscelino Kubitschek, na zona sul da cidade.

“O BK não poderia ficar de fora da maior festa brasileira. E, de uma forma divertida, trazemos opções ‘lariquentas’ para matar a fome dos foliões que estarão se divertindo por todo o Brasil”, disse Juliana Cury, vice-presidente de marketing da Zamp, responsável pela operação da rede de fast food no Brasil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

