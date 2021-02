Marcão vê Fluminense sonhando com G4 e explica ausência de Marcos Paulo: ‘Outros estavam mais focados’ Atacante ficou fora da lista de relacionados, assim como Wellington Silva, que negocia a saída para um clube do Japão

O Fluminense sobrou e não teve dificuldades para vencer o Goiás por 3 a 0, neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Martinelli e um de Nino, o Tricolor subiu para a quinta posição da competição e agora sonha com uma vaga direta na Libertadores. Após o duelo no Estádio Nilton Santos, o técnico Marcão exaltou o desempenho da equipe e vê o elenco surpreendendo a cada partida.

– O que esses meninos vem fazendo na competição começou com o Odair. Nossa equipe é regular, está superando as expectativas a cada jogo. Temos um grupo muito focado, com jogadores vencedores que buscam o melhor a cada dia. As oportunidades eles vão criando e nos dá a possibilidade de imaginar sempre algo melhor. Eles vem se cobrando nos treinamentos, nos jogos. Tem feito a diferença. É um grupo forte, com mental forte. Me deixa com convicção que vamos brigar por situações positivas – avaliou o treinador.

Chamou a atenção na divulgação da lista de relacionados as ausências de Marcos Paulo e Wellington Silva. Ambos estão próximos de saírem do Flu. O primeiro tem pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid e Marcão admitiu não estar focado, explicando a decisão técnica. Já o segundo sentiu dores no púbis, mas negocia com o Gamba Osaka, do Japão.

– O Marcos Paulo é um grande jogador, mas, no início da semana, na nossa avaliação do dia a dia, preferimos aquele que está vivendo o jogo, pensando nisso. Em algum momento sentimos que os outros estavam mais focados na partida. Era um jogo de muita importância. Essa foi a opção da comissão, veio quem estava pensando e vivendo, brigando por essa final. Semana que vem, se ele voltar bem e focado, vai nos ajudar. Mas precisávamos daqueles que vieram e venceram hoje – disse.

– Ele perdeu nossas sessões de treinamento e não tinha condições de vir para esta partida. é jogador do fluminense, se estiver apto, fizer bom treinamento, estará a nossa disposição para estar junto – completou.

O resultado coloca o Fluminense em quinto lugar, com 53 pontos. A equipe ainda aguarda o resultado do Palmeiras, na terça-feira, que pode ultrapassar caso vença. São cinco pontos de desvantagem para o São Paulo, em quarto, posição que dá a classificação direta à Libertadores. Na próxima quarta-feira, o time de Marcão encara o Bahia, fora de casa, às 21h30.

