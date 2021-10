Marcão tenta primeira vitória sobre o Flamengo no comando do Fluminense; veja o aproveitamento

O Fluminense terá, neste sábado, mais uma missão decisiva para as pretensões de ir à Libertadores. Após a vitória sobre o Athletico-PR, na última rodada, o Tricolor enfrenta o Flamengo, às 19h, no Maracanã. Assim como o adversário anterior, o rival se prepara para a Copa do Brasil. Pelos lados do CT Carlos Castilho, Marcão busca ampliar o aproveitamento em clássicos. Em sua terceira passagem pelo comando do time, o técnico sofreu apenas uma derrota.

No total, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos, somando um aproveitamento de 53,3% em clássicos. A única partida perdida foi justamente para o Fla, em 2019, quando Marcão assumiu a equipe pela primeira vez. Na atual temporada, o treinador tem 13 jogos, sendo cinco triunfos, quatro empates e quatro derrotas.

PRIMEIRA PASSAGEM

Na primeira vez em que assumiu o time, em 2019 após a saída de Fernando Diniz, Marcão vivenciou o primeiro clássico como técnico diante do Botafogo - e venceu por 1 a 0, na 23ª rodada do Brasileiro. Quatro jogos depois, o time encarou o Flamengo e perdeu por 2 a 0, no Maracanã. No duelo contra o Vasco, o jogo acabou empatado e sem gols.

SEGUNDA PASSAGEM

Em 2020, Marcão também se tornou técnico interino por conta da ida de Odair Hellmann para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Na ocasião, ele comandou a equipe em apenas dois clássicos: no empate contra o Vasco por 1 a 1, na 25ª rodada, e na vitória sobre o Botafogo, na 32ª partida do Brasileiro.

Nesta temporada, o time ainda não enfrentou rivais sob a direção de Marcão. O treinador voltou ao cargo de auxiliar técnico antes da primeira rodada do Campeonato Carioca, dando lugar a Roger Machado, que estreou em um clássico com o Flamengo. O Flu, ainda sob o comando do antigo treinador, bateu o Rubro-Negro por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão.

Curiosamente, os times de Marcão ganharam somente do Botafogo, assim como só empataram com o Vasco e teve a única derrota para o Flamengo. Com apenas um adversário local também na Série A, o Fla-Flu é a única chance do ano para ampliar os resultados favoráveis de Marcão em clássicos, especialmente contra um provável time alternativo do Flamengo.

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Fluminense sonha com uma vaga na próxima Libertadores.

