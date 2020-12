Marcão lamenta atuação ruim e falta de profundidade do Fluminense em derrota no Brasileirão Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1 em Goiânia e estacionou na sétima posição da competição; próxima rodada será contra o São Paulo

Marcão segue sem conseguir uma vitória no comando do Fluminense. Nesta quarta-feira, o treinador viu a equipe perder por 2 a 1 para o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, resultado que se soma ao empate contra o Vasco na rodada anterior. Em jogo ruim, o Tricolor foi pouco perigoso e repetiu os erros que já havia cometido no clássico. Após a partida, o ídolo do clube lamentou a atuação.

– Foi esse equilíbrio que tentamos para esta partida. O primeiro tempo do jogo do Vasco, mantermos a organização ofensiva. No primeiro tempo aqui não conseguimos fazer isso. Já no intervalo, buscamos um jogador para dar profundidade, de lado de campo, fazer chegar essa bola aos atacantes de centro. Não gostamos da postura, tentamos dar amplitude para furar a defesa adversária – disse o treinador.

Em relação ao jogo anterior, Marcão optou por começar com Fred na vaga do suspenso Wellington Silva e manter o meio com Hudson e Yuri. O resultado foi um time bastante lento nas transições, o que dificultou qualquer criação de jogadas. Yago Felipe também estava fora pelo terceiro cartão amarelo.

– Perdemos alguns jogadores por suspensão. Teremos que trabalhar bem para corrigir. Não ficamos satisfeitos com isso. Precisamos criar uma opção para finalizar toda hora, estarmos mais próximos, dar profundidade. Vamos treinar nesta semana para equacionar essa questão e nos tornar uma equipe perigosa. Vamos tentar variações, o que eles fizeram e deu certo e tentar situações novas para eliminar o que não tem acontecido – afirmou.

Na próxima rodada, o Fluminense receberá o São Paulo, no Maracanã, às 21h, em partida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o sétimo colocado, com 40 pontos. Marcão apontou novamente os erros cometidos e já projetou o trabalho que precisa ser feito. O Flu volta ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, treina sexta e folga sábado e domingo. O jogo será no dia 26 de dezembro.

– Acreditamos nessa mescla de jogadores. Fizemos alguns treinamentos e foi muito bom durante a semana. Tudo que pedimos, cobramos profundidade, que não tivemos contra o Vasco. Esse tipo de movimentação conseguimos no treino. No primeiro tempo não saiu, mas temos que arrumar uma maneira de ferir mais o adversário. Vamos trabalhar para criar isso. Queremos furar a defesa adversária e chegar com mais perigo – completou.

