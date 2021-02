Marcão diz que faltou ‘detalhezinho’ por vitória do Fluminense e desconversa sobre Roger Machado Treinador exaltou a entrega da equipe após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

O empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã, tirou a chance do Fluminense de confirmar a vaga na Libertadores e entrar no G4. Entretanto, na visão de Marcão, o time seguiu o modelo de jogo traçado pela comissão e só não saiu com a vitória na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro por detalhes. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador elogiou a equipe.

– Muito orgulho desses meninos. Fizemos uma partida consciente, consistente. Um grande jogo. Adversário qualificado. Montamos uma estratégia para esse jogo e no finalzinho quase fomos premiados com um gol que nos daria a vitória e nos garantiria na Pré-Libertadores. Mas estou muito satisfeito pelo trabalho de todo o grupo. A sensação é essa. De tudo que trabalharam durante a semana, mas por um detalhezinho não conseguimos sair com a vitória. Muito orgulhoso de tudo o que fizeram na partida – analisou o técnico.

O Fluminense tem um acerto encaminhado com Roger Machado para ser o treinador da equipe na próxima temporada. Quando perguntado sobre o assunto, Marcão desconversou.

– Não sei. O presidente já anunciou? Estamos igual a vocês. Se acontecer, é um cara super do bem. Se vier vai contar com a ajuda do Marcão e todos que estão nesse processo. Vamos esperar nossa diretoria decidir. Na hora que definir, vai ser recebido de braços abertos no clube – disse.

Marcão ainda fez questão de enaltecer as presenças de Luccas Claro e Yago Felipe na partida desta quarta. O zagueiro perdeu o pai, Pedro Barboza, no último domingo, vítima de complicações da Covid-19, e foi um dos melhores em campo. Já o volante passou pela perda do avô durante a semana. Ambos jogaram com os nomes dos familiares em suas camisas.

– Menção honrosa ao Luccas Claro, que fez questão de estar com todo o grupo. Um cara especial, família especial. Temos que bater palma para esse rapaz, de tão grande e tão respeitoso que foi com nossa instituição. Yago também já tinha se comprometido com a instituição. Estamos resolvendo tudo em família. Sempre que um amigo precisar, um outro está junto, está perto. E isso tem feito a diferença no nosso grupo – completou.

Com o resultado, o Flu perde a chance de entrar no G4, ficando com 57 pontos na quinta posição, dois atrás do São Paulo (com um jogo a menos) e com quatro de desvantagem para o Galo, em terceiro. O Campeonato Brasileiro entrará em sua 36ª rodada. Na próxima segunda-feira, o Fluminense visita o Ceará no Castelão, às 18h.

– Nossa equipe vai com o pensamento muito forte. Com o objetivo de fazer mais um grande jogo e trazer um ponto importante para o Rio de Janeiro para garantir de vez a Pré-Libertadores. Depois pensar mais uma vez se de alguma forma tem chance de chegar na fase de grupos. E vamos acreditar até o final. Mas o pensamento é esse. Ir para lá e trazer essa pré-Libertadores logo para casa – finalizou.

