Marcão anuncia Marcos Felipe como novo titular do gol do Flu após lesão de Muriel

O mistério no Fluminense sobre quem será o substituto do goleiro Muriel, que sofreu uma fratura na mão esquerda na última partida e não jogará mais nesta temporada, acabou nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o técnico Marcão revelou que Marcos Felipe será o titular do time a partir de agora, a começar contra o Atlético-MG, neste sábado, no Maracanã, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É uma ausência muito sentida por todos nós, o Muriel era um jogador muito seguro e muito querido. Agora, está aqui apoiando os companheiros. Optamos pelo Marcos (Felipe), que é um grande menino e um grande profissional. Tanto ele quanto o Agenor são de grupo, bons profissionais. Respeitamos a opção das pessoas que trabalham com eles também. É a hora de ele abraçar essa responsabilidade conosco. Vai colocar em prática tudo o que aprendeu em Xerém. É uma pessoa muito boa, um grande jogar. Vai nos ajudar muito”, disse o treinador.

De acordo com Marcão, Marcos Felipe trabalhou como titular nos treinamentos realizados na quinta e nesta sexta-feira. No meio de campo, Paulo Henrique Ganso está de volta após se recuperar de problemas físicos e Orinho será o lateral-esquerdo no lugar de Caio Henrique, que está com a seleção brasileira sub-23 em um torneio amistoso na Espanha.

“Ele (Marcos Felipe) nos deu segurança pelo dia a dia dele. Em uns momentos não estava indo para os jogos, mas o dia a dia dele tem sido muito positivo. É um cara que está sempre acompanhando os companheiros. Viu tudo o que estava acontecendo, mas nunca baixou a guarda. Isso nos deu segurança de dividir esse momento com ele. É um garoto muito focado, muito determinado. Se dá bem com todos. É o momento de ele dividir essa responsabilidade no campo”, completou Marcão.

Assim, a escalação do Fluminense contra o Atlético-MG será a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Yony González e Marcos Paulo. O time carioca é o atual 17.º colocado com 34 pontos – um a menos do que o Cruzeiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.