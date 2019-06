Marcando bem

Os jogos da seleção feminina de futebol estão contribuindo para uma melhor audiência da Band. No jogo de Nigéria x França, com vitória francesa, a emissora marcou 4,4 pontos de audiência com share de 8,4% e pico de 6,6 pontos na faixa (16h às 17h58). Dessa forma, a Band alcançou o terceiro lugar por 25 minutos. Foi a maior audiência até agora na competição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.