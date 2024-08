Marçal volta a proferir frases machistas contra Tabata, que rebate: ‘Ele tem medo de mim’

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/08/2024 - 14:38 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) voltou a proferir falas machistas contra Tabata Amaral (PSB) após o debate da revista Veja, realizado na manhã desta segunda-feira, 19. Aos jornalistas, Marçal voltou a dizer que Tabata é imatura por não ser casada e ter filhos.

Essa não é a primeira vez que ela faz esse tipo de declaração. Ele já tinha críticado Tabata em outras entrevistas e reforçou as falas durante as sabatinas do site IstoÉ com os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo.

Em coletiva, Marçal afagou Tabata ao dizer que ela é brilhante, mas voltou a dizer que ela seria imatura. Ele afirmou “ver solução” na deputada e que disse que ela deveria se manter na Câmara dos Deputados.

“Ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui. Não tem um marido, um filho, não tem problema. É medalha de ouro para estudar”

“Não sabe o que é empreender, riqueza, não sabe o que o tranco de um casamento. Ela é muito imatura. Ela é muito boa no que faz (sendo deputada). Ela tem solução, só deixar um partido de esquerda de lado, imaturidade de lado e tomar decisões difíceis na vida”

Ao responder o adversário, Tabata chamou Pablo Marçal de “palhaço ” e classificou o ex-coach como “moleque”. A deputada disse ainda que Marçal tem medo dela.

“O Marçal não tem absolutamente nada para dizer sobre mim. Eu não cheguei aqui abaixando a cabeça para moleque. Eu vou me estressar com o Marçal? Eu vou perder a linha com um palhaço desse?”, disse.

“Se repararem, nem no meu olho ele olha. Esse cara tem medo de mim. E é engraçado, é o machão que tem medo da mulher. O palhaço tem medo de quem se prepara”.

Tabata ainda comentou a recusa de Marçal em responder as perguntas feitas a ele no debate. Segundo ela, a cidade não quer um “prefeito de rede social”

“Sabem fazer arruaça, mas na hora de responder pergunta, o Marçal não respondeu nenhuma. A gente não quer um prefeito para o time colocar na rede social”, afirmou a deputada.

O debate desta segunda-feira não contou com a participação dos candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB). Os dois primeiros chegaram a confirmar presença, mas recuaram horas antes do evento por conflito de agendas. Eles ainda afirmam que os debates estão com “nível baixo”, em referência aos ataques aos demais candidatos.