Marçal sabatina Boulos nesta sexta-feira: veja horário e como assistir

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 0:01 Para compartilhar:

O candidato Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024, aceitou o convite para participar de uma sabatina proposta pelo ex-candidato Pablo Marçal (PRTB) nesta sexta-feira, dia 25.

Marçal perdeu a disputa no primeiro turno e chamou Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para um “desafio”. Em seu perfil do Instagram, Marçal disse: “O desafio é o seguinte, sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso. Eu chamo, sem gracinha e sem diferenciação”.

Horas depois da publicação, o perfil de Boulos respondeu a postagem afirmando que aceitava o convite. “Eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?”, disse. Ricardo Nunes, no entanto, afirmou que “política é coisa séria” e negou a possibilidade de participar de uma sabatina de Marçal. “0% de chance”, reiterou.

Sendo assim, a sabatina desta sexta-feira contará apenas com a presença de Boulos. Ela será transmitida no canal do YouTube de Marçal: @pablomarcalporsp, às 12h. A transmissão será feita ao vivo.