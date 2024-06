Marçal recebe medalha de ‘imbrochável’ e diz que Bolsonaro ‘não irá apoiar’ Nunes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 20:35 Para compartilhar:

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) esteve em Brasília e se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças para falar sobre seu pleito à capital paulista. Marçal disse que Bolsonaro “não irá apoiar” o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). O empresário e coach ainda recebeu a medalha de “imbrochável”, “imorrível” e “incomível” do ex-presidente.

“Tem alguns anos que eu queria ganhar. Tem muitos anos que a gente pede proximidade, poucos amigos dele têm (a medalha)”, afirma Marçal. Para ele, Nunes está desidratando e o cenário de apoio de Bolsonaro a Nunes mitigou-se. Bolsonaro foi procurado por meio de sua assessoria para comentar o encontro e as declarações de Marçal, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

“Não tem chance de Bolsonaro apoiar Nunes. É zero possibilidade. Antes ela era alta. Bolsonaro é um cara que tem o princípio declarado, conservador, Nunes não tem nada parecido com isso. O que eu tenho certeza é que o PL sim quer de alguma forma estar na chapa tendo um vice, mas Bolsonaro tem absoluta certeza que não apoiaria ele”, diz.

Marçal diz que se reuniu com três presidentes de grandes partidos na capital federal, sem revelar quais, num momento em que ele avalia que a candidatura de Nunes “está desidratando”. “Falta o paulistano me conhecer e as propostas”, afirma.

Pesquisa Datafolha publicada no final de maio aponta um empate técnico nas intenções de voto entre Nunes (24%) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Marçal tem 7% das intenções de voto e está um ponto porcentual abaixo de José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB).

Marçal aparece com 10,4% na pesquisa CNN/Atlas, com 7% no Datafolha e com 5,1% no Paraná Pesquisas, últimas pesquisas eleitorais divulgadas na capital paulista. Em todas elas, Boulos e o prefeito estão nas duas primeiras posições, em duas delas em empate técnico.

O PL já declarou apoio à candidatura de Nunes, o que causou desconfortos no partido, que prefeririam apoiar um candidato conservador na disputa. Em fevereiro, Bolsonaro chegou a reforçar o apoio a Nunes, mas indicou que preferia o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) como candidato à Prefeitura.