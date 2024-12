Marçal publica primeiro vídeo no SBT, mas mantém suspense sobre programa que pode assumir

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 19:27 Para compartilhar:

Pablo Marçal publicou um vídeo de seu “primeiro dia de trabalho” no SBT neste sábado, 14.

No registro, publicado no Instagram, o empresário e ex-coach chega de helicóptero à sede da emissora, em Osasco, cumprimenta funcionários e é apresentado a uma plateia, mas não confirma o projeto que terá sua participação: “Qual o nome do meu programa no SBT?”.

Na sexta-feira, 12, o site IstoÉ Gente reportou que Marçal negociava com o canal. Procurada após a publicação do vídeo, a assessoria do SBT não respondeu ao contato da reportagem. O espaço segue aberto à manifestação.

Marçal e o SBT

Desde a morte de Silvio Santos, em agosto, Daniela Beyruti tem promovido uma reestruturação na emissora fundada pelo pai. Em novembro, dezenas de funcionários foram demitidos e programas como o matutino “Chega Mais” chegaram ao fim. Por outro lado, os seriados “Chaves” e “Chapolim” voltaram ao ar diariamente e novas atrações tem sido ventilados.

Já Marçal busca retomar a carreira fora da política depois de concorrer à prefeitura de São Paulo — terminou a eleição na terceira posição, com 28,14% dos votos, atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

No SBT, o ex-coach poderá ser colega de trabalho de José Luiz Datena, de quem recebeu uma cadeirada durante um debate na campanha eleitoral. Quinto colocado no pleito, Datena trocou a Band pelo canal de Osasco no início de dezembro e assumiu o comando do vespertino “Tá na Hora”.