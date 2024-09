Marçal publica pedido de desculpas a Malafaia e diz que eleição em São Paulo ‘já está decidida’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2024 - 22:27 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) publicou nesta terça-feira, 10, em suas redes sociais um vídeo pedindo desculpas e dizendo “ter respeito” pelo pastor Silas Malafaia, organizador do ato bolsonarista ocorrido na Avenida Paulista no último sábado, 7.

“Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara a bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está decidido”, disse o ex-coach, em referência ao resultado das eleições municipais na capital paulista.

No 7 de Setembro, o candidato chegou no fim do evento e foi barrado de subir no trio elétrico de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Malafaia, Marçal evitou participar antes por ter receio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), principal alvo de ataques durante o evento.

Ao Estadão, o pastor chamou o ex-coach de “otário” e afirmou que ele tentou “lacrar” com o episódio.

Bolsonaro, com quem o ex-coach ensaiava uma aproximação nas últimas semanas, se incomodou com a atitude de Marçal e disse que o candidato queria “fazer palanque às custas dos outros” e que foi impedido de subir no trio “por questões óbvias”.

O ex-presidente também publicou um vídeo em sua lista de transmissão no Telegram classificando o candidato do PRTB como “traidor”, “arregão” e “aproveitador”.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Marçal lamentou por não ter chegado a tempo do ato e afirmou que seria um “arregão” se falasse que compareceria ao evento e não fosse. Ele lembrou que estava voltando da viagem que fez a El Salvador e por isso chegou no “obrigado do Bolsonaro”.

“Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo eu seria um ‘arregão’. Eu fui. Infelizmente, como alguém vindo lá da América Central, chegou no ‘obrigado’ do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes”, ponderou o candidato.

No sábado, Marçal desembarcou de helicóptero nas proximidades da Avenida Paulista, caminhou pela multidão, deu autógrafos a apoiadores e, quando o evento já tinha terminado, tentou subir no trio elétrico onde Bolsonaro estava, mas acabou barrado. Por conta da viagem, candidato manteve suspense sobre sua participação no ato durante toda a semana.

O ex-coach ainda disse para o religioso ajudar Alexandre Ramagem (PL) nas eleições do Rio de Janeiro. “Ajuda o Ramagem para gente [sic] não perder a eleição aí com o Ramagem, se não vai dar primeiro turno para o Paes”.

Na última pesquisa Datafolha, publicada em 5 de setembro, Ramagem aparece com 11% das intenções de voto, enquanto o prefeito Eduardo Paes (PSD), que tenta a reeleição, tem 59%.