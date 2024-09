Marçal provoca Nunes, e candidatos protagonizam novo barraco no debate da RedeTV!

João Vitor Revedilho, Marina Mianoi João Vitor Revedilho, Marina Miano https://istoe.com.br/autor/marina-miano/ 17/09/2024 - 11:10 Para compartilhar:

A civilidade no debate da RedeTV! entre os candidatos à prefeitura de São Paulo durou apenas 10 minutos. Logo no começo do embate, o candidato Pablo Marçal (PRTB) acusou Ricardo Nunes (MDB) de desviar dinheiro da prefeitura, provocando um bate-boca caloroso entre os dois.

Marçal questionou Nunes sobre a falta de solidariedade após a agressão sofrida no último domingo, 15, durante do debate da TV Cultura. Na época, José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Marçal.

Ambos começaram a trocar acusações durante o confronto. Marçal lembrou acusações de violência contra a mulher de Nunes, enquanto o emedebista citou a condenação de Marçal por furto qualificado.

No direito de resposta, Marçal acusou Nunes de roubar merenda de crianças, o que revoltou o emedebista. Mesmo com o microfone fechado, foi possível ouvir os gritos entre eles.

“Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças”, acusou Marçal, que complementou a briga ao citar a esposa do atual prefeito.

A mediadora do debate, Amanda Klein, tentou conter os ânimos e anunciou que ambos receberam uma advertência. Após o confronto, Nunes pediu desculpas, mas disse ser difícil se conter com as acusações do adversário.

Esse foi o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo após o caso de agressão entre Datena e Marçal no último debate, realizado pela TV Cultura. Na época, Datena deu uma cadeirada no adversário após ser acusado de assédio sexual.

O tucano deixou o debate no último bloco, enquanto Marçal foi levado para o hospital. Ele recebeu alta na segunda-feira, 16, após ser constatado um trauma em um dedo e em um osso da costela.