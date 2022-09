Marçal propõe parceria para combater exploração de crianças e mulheres

admin3 06/09/2022 - 18:53 Compartilhe

O candidato à presidência da República pelo Pros, Pablo Marçal, defendeu hoje (6) fortalecer a parceria do governo federal com estados e municípios para combater a exploração de crianças e mulheres. O candidato propôs ainda acentuar as ações do governo contra o trabalho infantil e o tráfico de pessoas.







“Já está na hora de dar um basta nos crimes contra a dignidade humana. Nós precisamos fortalecer a parceira com estados e municípios para combater a exploração de crianças e mulheres. O trabalho infantil e o tráfico de pessoas são a terceira maior receita do crime organizado mundial. Na minha gestão, eu farei todo o esforço possível para combater esses criminosos”, escreveu nas redes sociais.

Marçal ressaltou ainda que seu governo será voltado aos pobres e que irá ajudar o brasileiro a “se governar”. “Eu vou governar só para os pobres, isso aqui não é demagogia. Você não governa para rico, rico governa sua própria vida, vocês entendem isso? Então eu vou promover as liberdades para que todo mundo cresça e não atrapalhar a vida de quem já governa. O que eu quero ensinar é que cada brasileiro se governe”, acrescentou.

Nesta terça-feira, a agenda de Pablo Marçal previa visita a Estação Central de Barueri (SP), entrevistas para Rádio Hora, do Mato Grosso Sul, e para a Conect TV, e participação na Beauty Fair, no ExpoCenter Norte, em São Paulo.

