Marçal pedirá cassação de candidatura de Datena após agressão 

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta segunda-feira, 16, que pedirá a cassação do registro de candidatura de José Luiz Datena (PSDB) após a agressão sofrida durante o debate na TV Cultura. A declaração foi dada aos jornalistas ao deixar o hospital Sírio Libanês.

Marçal se defendeu das acusações de que teria provocado Datena e voltou a ofender o tucano durante a entrevista. A imprensa, o peerretebista chamou Datena de “velho tarado” e disparou contra os outros adversários.

“Fico imaginando se um homem como Luiz Datena tem coragem de fazer isso com um cara do meu nível, imagina o que faz com a mulher. A culpa é sempre de quem é agredido aqui no País”, afirmou.

“Vamos pedir a cassação do registro dele. Vamos pedir tudo o que precisa ser pedido em nome da sociedade”, concluiu.

Datena agrediu Marçal com uma cadeirada durante o debate da TV Cultura na noite de domingo, 15. O tucano foi provocado pelo adversário após ser acusado de assédio sexual.

Pablo Marçal disse ter fraturado um dedo e uma fissura em um osso da costela. O boletim médico do hospital aponta os traumas sem maiores complicações associadas.

Após o caso, o tucano disse que não se arrependeu de ter agredido o adversário, mas que errou na ação. Ele ainda confirmou que manterá sua candidatura.