Marçal pede desculpas a Tabata após culpá-la por morte do pai

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, pediu desculpas nesta terça-feira, 17, para a também postulante ao cargo Tabata Amaral (PSB) durante o debate da Rede TV em parceria com o UOL.

Tabata usou o primeiro bloco do evento para questionar a postura do ex-coach durante a corrida eleitoral e lembrou da entrevista que Pablo Marçal concedeu ao site IstoÉ, quando ainda era pré-candidato, na qual ele insinuou que o pai dela se matou em decorrência dela ter ido estudar em Harvard, nos EUA.

+ Tabata reage após Marçal insinuar que ela tem culpa pela morte do pai: ‘Nojento’

“Tabata, me perdoe, fui injusto com você. Eu acredito que não sabia o suficiente sobre você”, afirmou o candidato do PRTB. “Eu cometi um erro em relação ao seu pai, quero saber se você me perdoa?”, pediu Pablo para Tabata. A candidata não respondeu ao pedido de desculpas.

“Você vai continuar magoada comigo. Eu realmente fui injusto na história do seu pai”, reforçou Marçal na sequência.

Relembre o caso

Em julho, o pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) insinuou, em entrevista a IstoÉ, que o pai de Tabata se matou em decorrência dela ter ido estudar em Harvard, nos EUA.

De acordo com a parlamentar, seu pai era bipolar, não foi diagnosticado e nem tratado, se tornou alcoólatra e também usou crack. Porém, a declaração de Marçal não tem lastro temporal: o suicídio ocorreu quando Tabata ainda estava no Brasil, embora já aprovada no vestibular para estudar no exterior.

Ela afirmou, na época, ter chegado a desistir de ir estudar em nos EUA, mas foi incentivada pela família e professores.