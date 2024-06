Marçal alfineta Nunes e promete ser eleito: “Seu governo acaba no final do ano, depois é comigo”

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 20/06/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O pré-candidato à prefeitura de São Paulo (SP) Pablo Marçal (PRTB) respondeu ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) em um comentário no instagram da Istoé, afirmando que o aliado de Bolsonaro não se reelegerá.

A matéria, com o título “Nunes pretende tirar proveito da ‘dor de cabeça’ chamada Pablo Marçal” se referia a uma avaliação da equipe de Nunes sobre o potencial do coach durante a eleição municipal, acreditando que o influencer não deva passar dos 10% e que poderia ser um apoiador do atual mandatário em um eventual segundo turno.

No comentário na rede social, Marçal afirmou “A dor de cabeça vai passar! Fique tranquilo; seu governo acaba no final do ano e depois é comigo!”

A reação dos seguidores foi imediata. Com grande força nas redes sociais, sua principal base, Marçal recebeu apoio de grande parte dos usuários.

