Marçal omite R$ 22 milhões em patrimônio em declaração à Justiça Eleitoral

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) deixou de declarar cerca de R$ 22 milhões em patrimônio à Justiça Eleitoral. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo site IstoÉ.

Segundo a declaração, Marçal apontou ter R$ 193,5 milhões em patrimônio, entre empresas, imóveis, terrenos e aplicações financeiras. Esse é o valor patrimonial entre os candidatos ao Edifício Matarazzo neste ano.

O coach apontou ter 50% da Marçal Holding LTDA, com capital social de R$ 250 mil. Para a Justiça Eleitoral, o valor total da empresa é de R$ 500 mil.

À Receita Federal, porém, Pablo Marçal afirmou que o capital social da empresa é de R$ 39,7 milhões. Metade desse valor seria R$ 19,8 milhões, sendo que mais de 90% desse valor deixou de ser declarado.

Sobre a Marçal Participações LTDA, o candidato informou ter 90% das ações da empresa, no valor total de R$ 450 mil. Mas, segundo a Receita, a empresa vale R$ 2,8 milhões. Com isso, Marçal deixou de declarar R$ 2,1 milhões do bem.

O peerretebista deixou de declarar a participação na empresa Flat Participações LTDA, criada em 2023, junto à esposa, Ana Carolina Marçal, que é sócia de todas as empresas citadas acima. De acordo com o Fisco, a empresa vale R$ 1 milhão, distribuído em duas partes iguais. Com isso, o coach deixou de declarar mais R$ 500 mil em patrimônio.

O site IstoÉ entrou em contato com a assessoria de imprensa de Pablo Marçal para saber os motivos das inconsistências na declaração. Até o momento, não houve retorno.