Marçal mira em chegada teatral em evento de Bolsonaro, mas é barrado por organizadores

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 07/09/2024 - 19:37 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) fez uma aparição rápida nos atos do 7 de Setembro convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista neste sábado, 7. Ele chegou por volta das 15h45, logo após a fala do ex-presidente, e foi impedido de subir no trio elétrico.

+Ato de Bolsonaro na Paulista esquece 7 de setembro e é usado para atacar Moraes

Marçal estava em El Salvador e chegou de surpresa ao evento. A chegada foi ao estilo marqueteiro, gravando vídeos da exaltação dos apoiadores. Cinco minutos depois, foi embora sem conversar com os jornalistas.

Pablo Marçal tinha deixado em aberto sua participação nos atos. Mesmo assim, aliados de Bolsonaro acreditavam que seria difícil a participação dele devido à viagem internacional.

Ao chegar ao evento, Marçal foi levantado e aclamado por alguns apoiadores que estavam próximos ao trio elétrico. Em seguida, tentou subir no veículo para conversar com Bolsonaro, mas foi impedido por seguranças e organizadores do evento.

Mesmo com a participação mínima, Marçal roubou a cena no ato marcado por ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em diversos pontos do evento era possível ver bonés com a letra M, em referência ao candidato (veja em imagem abaixo).

Um camelô que vendia os produtos do candidato disse ao site IstoÉ que vendeu todos os bonés em menos de 30 minutos. Autoridades que estavam no evento também exaltaram Marçal. O deputado federal Zé Trovão (PL-PR) atiçou apoiadores do ex-coach e causou alvoroço entre os marçalzistas.

Bolsonaro e o PL declararam apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem um forte aliado do ex-presidente como vice na chapa: o coronel da Rota Ricardo Mello Araújo (PL). O apoio foi concretizado após uma articulação comandada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal cabo eleitoral do emedebista.

Mesmo declarando apoio oficialmente, Jair Bolsonaro tem evitado sinalizações a Nunes. Nesta semana, o ex-presidente disse ser “cedo” para mergulhar na campanha do prefeito. Ele ainda não gravou inserções ou propagandas eleitorais com Ricardo Nunes.

Ao mesmo tempo, Bolsonaro tem enviado afagos velados à Marçal. Ambos estiveram juntos em um evento no Paraná no primeiro semestre e os filhos do ex-presidente também mantém boas relações com o peerretebista. O ex-presidente sobe o tom contra o ex-coach apenas quando é cobrado por interlocutores de Nunes ou por Tarcísio.

Em nota, Marçal afirmou ter sido convidado para o ato pelo próprio Bolsonaro e se disse “surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão”. “Essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo”, concluiu o posicionamento enviado pela campanha.