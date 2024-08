Marçal ironiza a atuação de Carlos Bolsonaro na campanha de Ramagem: “Posso te ajudar”

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 21:56 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), provocou mais uma vez o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Em sabatina na CNN Brasil, Marçal ironizou a atuação do filho 02 de Jair Bolsonaro na campanha de Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro.

“Cuida da sua eleição aí do Ramagem porque ele está tomando um pau no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem; se for precisar de ajuda, eu te ajudo com o digital. Aqui em São Paulo, eu já resolvi”, disse o ex-coach nesta segunda-feira, 26, dirigindo-se a Carlos.

Marçal também alfinetou o vereador sobre sua disputa eleitoral. “Você vá cuidar do Rio de Janeiro. Veja se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, porque o Paes vai levar no primeiro turno, como eu aqui em São Paulo”, disse. Até a noite desta segunda, Carlos não se manifestou em suas redes sobre a provocação.

Nas últimas semanas, Pablo Marçal e a família Bolsonaro trocaram ataques. O empresário insistia em se dirigir a Jair Bolsonaro, buscando seu apoio, mas o ex-presidente tem negado auxílio ao candidato do PRTB, já que oficialmente apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

No sábado, 24, depois de ato de campanha, Marçal acusou Bolsonaro de “se curvar para comunistas”. Nesta segunda, na mesma entrevista à CNN, o ex-coach disse que o ex-presidente “não manda na direita” e o acusou de “curvar a cervical” para Valdemar Costa Neto, o dono do PL.

Antes, ambos haviam brigarado em comentários de uma postagem de Jair Bolsonaro no Instagram. O ex-presidente respondeu de forma irônica a um comentário de Marçal. O ex-coach acusa Carlos de ter respondido através da conta do pai.