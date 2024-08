Marçal ignora decisão da Justiça, volta a insinuar que Boulos usa cocaína e cita processo em segredo de Justiça

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/08/2024 - 14:44 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) ignorou à Justiça Eleitoral e voltou a chamar Guilherme Boulos (PSOL) de “aspirador de pó”, em referência ao uso de cocaína. A declaração foi dada aos jornalistas no começo da tarde desta segunda-feira, 19.

Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral a fornecer ao menos três direitos de resposta a Boulos na própria conta do Instagram. Em nota, ele cobrou o posicionamento de Guilherme Boulos sobre um suposto processo que está em segredo de Justiça.

“Antes de falar sobre direito de resposta do Boulos, eu gostaria que o Boulos desse ao povo o direito de uma resposta. Por que ele, como um público, tem processo em segredo de justiça até hoje? Seria esse processo por alguma questão envolvendo porte de entorpecentes e drogas ilícitas? Fica a minha indagação”, afirmou.

A fala divulgada após o debate contraria a de mais cedo, quando ele disse que não iria recorrer e que liberaria o espaço para o direito de resposta. Ele afirmou que publicaria o vídeo, mas que o adversário seria “metralhado” por seus seguidores.

No domingo, 18, o juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Rodrigo Marzola, condenou Marçal a disponibilizar três direitos de resposta a Boulos, com o mesmo impulsionamento dado aos vídeos em que acusa o adversário de usar cocaína. As gravações devem ficar disponíveis por 48 horas na conta do coach e as acusações devem ser excluídas.