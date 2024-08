Marçal fecha com ex-coordenador de Doria e Bruno Covas para campanha pela prefeitura de SP

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 08/08/2024 - 0:38 Para compartilhar:

O consultor político Wilson Pedroso assumiu na quarta-feira, 7, a coordenação da campanha de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo.

Pedroso atuava como conselheiro da equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB), adversário de Marçal na disputa, mas antes disso coordenou as campanhas vitoriosas dos ex-prefeitos João Doria (então no PSDB) e Bruno Covas (PSDB, morto em 2021) para o cargo e a tentativa fracassada do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) de se reeleger em 2022.

Mais recentemente, o estrategista político atuava como comentarista em programas da emissora Jovem Pan.

A campanha de Marçal destacou a reconhecida experiência do novo coordenador na função e confirmou ao site IstoÉ que ele estreia na função acompanhando o candidato no primeiro debate da disputa, marcado pela Band para a noite desta quinta-feira, 8.

Já uma fonte na campanha de Nunes, de onde Pedroso saiu, destacou que o novo coordenador de campanha do oponente é “braço direito” de João Doria, político de popularidade chamuscada na capital paulista e alvo de constantes críticas do próprio Marçal.