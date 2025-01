Marçal diz que será candidato à Presidência e cogita ‘dobradinha’ com Gusttavo Lima

O empresário Pablo Marçal (PRTB) — derrotado nas eleições municipais de 2024 pela Prefeitura de São Paulo — confirmou na terça-feira, 7, que pretende ser candidatar à Presidência da República em 2026. O anúncio aconteceu após ele ter elogiado a possível intenção do cantor Gusttavo Lima de concorrer ao mesmo cargo.

Em um comunicado enviado à imprensa, Marçal destacou que, para ele, o “empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e

fomentar o desenvolvimento econômico”.

O empresário também ressaltou que ligou para para o cantor e “ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e, depois disso, virá uma nova safra política. Bem-vindo, Gusttavo!”.

A assessoria de imprensa de Marçal afirmou que o empresário cogita “uma dobradinha” com o cantor.

Nas eleições municipais, Marçal foi derrotado no primeiro turno com 28,14%, atrás do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) e o outro então candidato Guilherme Boulos (PSOL).