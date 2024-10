Marçal descumpre decisão judicial e juiz determina derrubada de nova conta de Instagram

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O juiz de garantias de São Paulo, Rodrigo Capaz, determinou neste sábado, 5, a derrubada do novo perfil do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). O ex-coach criou uma nova conta após a suspensão decretada pelo mesmo juiz no período da tarde.

Marçal criou o perfil @marcalsp, minutos após a suspensão do seu perfil reserva por dois dias. Capez afirmou que a ação do ex-coach descumpre uma decisão judicial e ameaçou prorrogar a suspensão por 15 dias.

Marçal teve o perfil suspenso após a publicação de um laudo falso para acusar Guilherme Boulos (PSOL) de ser usuário de cocaína. A publicação já foi derrubada.

As polícias Civil e Federal abriram inquéritos para apurar a falsificação de documentos. Investigadores da polícia estadual já constatam que o laudo é falso.

O documento datado de 2021 apresentava o diagnóstico de surto psiquiátrico e uso de cocaína. O laudo tem a marca da clínica “Mais Consultas”, que tem como sócio o médico Luiz Teixeira, apoiador de Marçal.

Teixeira já foi acusado e condenado pela Justiça por falsificação de documentos. Há ainda suspeitas de ligação do médico com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).