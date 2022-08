Marçal defende atuação do Botafogo após empate com o Atlético-GO

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 0:40 Compartilhe

Fernando Marçal valorizou a atuação do Botafogo no empate sem gols com o Atlético-GO na noite deste sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Apesar das vaias da torcida ao fim do jogo, o lateral-esquerdo considera que o time está em evolução.

+ Gatito Fernández se isola como segundo estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo



– Ponto importante. Obviamente nós queríamos ganhar, jogando em casa é sempre importante a vitória, mas o importante é que a equipe procurou sempre a vitória. Mesmo com um a menos nós nos fechamos e saímos rápido pra buscar sempre o gol, infelizmente não aconteceu, mas acredito que estamos no bom caminho e fizemos um bom jogo – afirmou.

O camisa 21 considerou que o Alvinegro merecia ter saído com um resultado positivo do Nilton Santos. O defensor também ressaltou a paciência com o processo da SAF.

– É um processo e nenhum processo é fácil. Estão chegando jogadores aí… A direção entendeu que tem qualidade para nos ajudar e eu tenho certeza que vão. Agora não tem muito o que dizer, é ganhar os jogos. Se a bola entrasse as perguntas seriam diferentes, o ambiente seria diferente. É bola pra frente e tentar fazer esse gol porque estamos jogando bem, é virar esse chave para começar a subir na tabela – completou.

E MAIS:

MAIS DECLARAÇÕES DE FERNANDO MARÇAL

Dificuldade em casa

– Não estava nunca nos nossos planos dentro de casa somar dois pontos. Dentro de casa, obviamente, a gente queria seis pontos nesses jogos. É olhar para frente. No Sul a gente vai para ganhar e depois é vencer aqui (contra o Flamengo).

Parte física

– Fiquei só uma rodada fora, não perdi quase nada. Foi uma coisinha simples, ainda no meio da semana já estava fazendo trabalho físico, não perdi quase nada. Estou no ritmo normal e espero estar melhor ainda no próximo jogo.

E MAIS: