Marçal dá entrevista a canal argentino acompanhado de assessor que deu soco em marqueteiro de Nunes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Pablo Marçal (PRTB) deu uma entrevista ao canal argentino “LN+” acompanhado de Nahuel Medina, seu assessor e produtor audiovisual na campanha, autor de soco em Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), no encerramento do último debate realizado entre os candidatos à prefeitura de São Paulo.

+Mulher de Marçal é condenada por doação ilegal em 2022

Na tarde desta sexta-feira, 27, pouco antes da entrevista do ex-coach, a Justiça determinou que Medina fique a uma distância mínima de 10 metros de Lima nos próximos debates. Quando não estiverem acompanhando os candidatos, a distância mínima deve ser de 300 metros.

Mesmo com o reconhecimento judicial, Marçal decidiu não retirar o agressor de sua equipe, como demonstra a participação na entrevista. Após o episódio, o candidato do PRTB afirmou que a atitude do funcionário foi “desproporcional”, mas configurou “legítima defesa” e prometeu afastá-lo somente caso José Luiz Datena (PSDB), que lhe deu uma cadeirada, e o próprio Lima sejam banidos da campanha. A versão do influenciador é que o marqueteiro agrediu primeiro.

No canal argentino, associado ao jornal “La Nación”, Marçal foi questionado sobre semelhanças com Javier Milei, presidente da Argentina, que disse admirar, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o “pai do comunismo” no Brasil e está “em fim de carreira”, e prometeu “destruir o comunismo na América Latina”. Com pouco domínio do castelhano, consultou Medina a respeito de algumas pronúncias.

Relembre a agressão