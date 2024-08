Marçal comemora, Boulos gosta do bate-cabeça e Nunes acende alerta 

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 22/08/2024 - 18:24 Para compartilhar:

As campanhas avaliaram como “positiva” a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, que aponta um empate triplo entre os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB). O levantamento aponta Boulos com 23%, seguido pelo coach com 21% e Nunes com 19%.

Marçal foi o que mais comemorou. A alta cúpula da campanha brincou internamente, mandando vídeos de Pablo dançando e até áudios de comemoração. O candidato partiu de 14% no último levantamento para 21%, arrancando votos de Ricardo Nunes, principalmente os dos bolsonaristas.

Após a divulgação, Pablo Marçal provou os adversários e disse que ter virado um “pesadelo” aos adversários.

“Somos só NÓS (o povo e Deus) contra tudo e todos. A piada virou pesadelo e não vai ter segundo turno”, declarou.

Essa disputa entre Marçal e Nunes tem agradado ao líder na pesquisa, Guilherme Boulos. Aliados afirmam que o bate-cabeça entre a dupla ajuda o psolista e deve manter a candidatura em evidência.

Outro interlocutor da campanha avaliou a pesquisa como positiva e pontuou que Boulos conseguiu subir no Datafolha mesmo com os ataques sofridos de adversários, como o próprio Marçal. O deputado, além de ter assumido a liderança no levantamento desta quinta, subiu de 22% para 23% nas intenções de voto.

Oficialmente, a equipe de Boulos afirma que a pesquisa consolida os eleitores e que ele é capaz de enfrentar o bolsonarismo na cidade.

“A nova pesquisa Datafolha reitera a liderança de Guilherme Boulos, com um eleitorado muito consolidado. Além disso, somos a candidatura capaz de enfrentar o avanço do bolsonarismo na cidade de São Paulo, representado tanto por Nunes quanto por Pablo Marçal”, disse.

A preocupação fica por conta da campanha de Ricardo Nunes. Mesmo que oficialmente Nunes diga que tenha recebido com “serenidade” o resultado, um aliado afirma que a pesquisa acende o alerta nos bastidores.

O avanço de Pablo Marçal entre os bolsonaristas é o principal ponto de atenção. O coach tem 44% do eleitorado, enquanto Nunes tem 30%.

Na avaliação do interlocutor, os elogios recentes de Jair Bolsonaro (PL) a Marçal prejudicaram, além da própria estratégia do coach de colar a imagem dele à de Bolsonaro. Questionado sobre estratégias, o membro da campanha afirmou que será discutido.

Em nota, a equipe do prefeito minimizou a queda no levantamento do primeiro turno e disse haver vantagem dele na segunda parte do pleito.

“A campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), avalia a pesquisa DataFolha, divulgada nesta quinta-feira (22/8), com serenidade. No levantamento sobre o primeiro turno, há um empate técnico na primeira colocação e, sobre o segundo turno, larga vantagem a favor de Nunes”, afirma.

Tabata e Datena

Afundado no Datafolha, Datena disse receber com tranquilidade o levantamento. Ele elencou o voto dos mais pobres como ponto positivo no resultado. O tucano caiu de 14% há 15 dias para 10%.

O alto escalão da campanha prega cautela sobre o resultado e afirma ainda ser cedo para decretar uma derrota de Datena. De acordo com uma fonte, a eleição deve começar a ganhar corpo em setembro e vê grandes chances do apresentador em subir nas pesquisas.

Já Tabata Amaral, que subiu de 7% para 8%, gostou dos números apresentados e pontou o sucesso na estratégia de reduzir o desconhecimento dos eleitores sobre ela. Ela ainda cita os embates com Pablo Marçal como ponto positivo para alavancar seu nome na disputa eleitoral.

“A campanha avalia como positiva a pesquisa Datafolha de hoje. Ela cresceu, dobrou sua porcentagem na espontânea, diminuiu o desconhecimento e segue sendo a candidata com a menor rejeição”.