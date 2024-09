Marçal cita hino com linguagem neutra para atacar Boulos, que rebate: ‘Bandido condenado’

Da Redação - com Redação Conteúdoi Da Redação - com Redação Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-redacao-conteudo/ 01/09/2024 - 18:56 Para compartilhar:

A primeira pergunta do debate promovido pela TV Gazeta com candidatos a prefeitura de São Paulo foi feita por Pablo Marçal (PRTB) à Guilherme Boulos (PSOL). O candidato resgatou o episódio do último dia 24 de agosto em que Boulos aparece cantando o hino nacional em linguagem neutra.

Marçal perguntou: “Qual a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra?”

O político psolista começou respondendo: “Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso agora e vão descobrir ainda mais.”

Boulos pediu para as pessoas entrassem em sua rede social para acompanhar a divulgação de um vídeo sobre o concorrente e afirmou “eu não converso com criminoso, eu quero falar com você, que está em casa”.

O episódio mencionado se deu durante um comício de Boulos com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a cantora declama “des filhes” no verso original “dos filhos deste solo és mãe gentil”.

Logo após a repercussão do episódio nas redes sociais, Boulos apagou o vídeo de seu Instagram.