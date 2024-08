Marçal chega a 21% e empata tecnicamente com Boulos e Nunes pela prefeitura de SP, diz Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 16:37 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL) registrou 23% das intenções de voto e lidera numericamente a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, para a prefeitura de São Paulo.

O deputado está tecnicamente empatado com Pablo Marçal (PRTB), que teve 21%, e com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que caiu para 19%, na disputa.

Em quarto, José Luiz Datena (PSDB) registrou 10%. Tabata Amaral (PSB) teve 7%, e Marina Helena (Novo), 4%.

O instituto ouviu 1.204 eleitores de forma presencial entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Mudanças no cenário

Marçal teve o maior crescimento (sete pontos percentuais) em relação à pesquisa Datafolha divulgada em 8 de agosto, quando registrou 14% das intenções de voto. Boulos também avançou, mas dentro da margem de erro — o deputado teve 22% no levantamento anterior.

Por outro lado, Ricardo Nunes e Datena perderam quatro pontos percentuais cada. Com as mudanças, o emedebista perdeu a liderança numérica da corrida e o apresentador recuou para a quarta posição, em empate técnico com a ex-aliada Tabata Amaral.