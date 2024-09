Marçal aposta em ‘recomeço’ de campanha após cair nas pesquisas: ‘Minha pior versão eu já mostrei’

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 20/09/2024 - 12:32 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) deve recalcular a rota na disputa eleitoral e apostar em uma estratégia com menos ataques para conseguir alavancar com o eleitorado. A nova estratégia foi colocada em prática durante o debate do SBT nesta sexta-feira, 20.

Logo ao chegar na emissora, Marçal parecia outra pessoa. Mais calmo, sem alfinetar os adversários sem ser provado. Quando foi, partiu para um ataque rápido, sem bater fixamente em um candidato.

No debate, Marçal adotou outro tom, completamente diferente dos outros eventos. Abaixou o tom de voz e passou a debater propostas.

“Meu objetivo até agora, e a campanha começa agora, foi expor o perfil de cada um. A minha pior versão eu já mostrei nos debates, a partir de agora você vai ver uma postura de governante”, afirmou.

Membros da campanha afirmam ao site IstoÉ que isso era previsto. De acordo com eles, o começo da campanha, com ataques e declarações fortes, foi necessário para alavancar o nome dele como candidato. Nessa fase, ele deve se mostrar mais político e acalmar os ânimos das discussões.

As lideranças da campanha negaram que essa mudança de imagem aconteceu após a queda em algumas pesquisas de opinião. Pablo Marçal chegou a oscilar para baixo na margem de erro e se mantém estacionado na linha dos 19% das intenções de voto.

O candidato do PRTB lidera em rejeição, com 44% dos eleitores sendo contrários a ele. Mesmo negando a queda nas pesquisas, um membro da campanha acredita que a nova imagem de Marçal pode dar recados ao eleitorado mais simples e reverter em voto. O desafio, segundo a campanha, é o ex-co

Até quando?

Essa é a segunda vez que Marçal afirma que mudará de estratégia. Na primeira vez, após o debate da Gazeta, não surtiu efeito e o candidato do PRTB.

Fontes da campanha afirmam que a mudança de imagem partiu dele, mas que o desafio será controlar as ações do próprio Marçal. Até interlocutores mais próximos têm dificuldades em brifar o ex-coach.