Marca esportiva italiana Macron anuncia produtos em lifestyle

ROMA, 17 JAN (ANSA) – A marca italiana Macron, reconhecida no setor esportivo, anunciou sua entrada no segmento lifestyle.

A empresa da Emilia-Romagna escolheu a feira Pitti Uomo, em Florença, norte da Itália, para lançar sua coleção “Clubhouse”, que traz trajes para o cotidiano em tecidos com alta tecnologia, respiráveis e resistentes.

As vestimentas incluem agasalhos e casacos masculinos e femininos, confeccionados em lã e neoprene, assim como elegantes jaquetas acolchoadas, peças que, de acordo com a fabricante, completam o look dos atletas após o treino ou competição.

“Desde a edição do verão passado da Pitti Immagine Uomo, podemos dizer que entramos oficialmente no mundo da moda com uma coleção capaz de combinar a excelência técnica e o icônico estilo italiano”, diz Gianluca Pavanello, CEO da Macron, que também participa da atual edição do evento.

Segundo Pavanello, a marca sentiu necessidade de ampliar a oferta ao público esportivo.

“O objetivo é aumentar ainda mais a comunidade de pessoas que compartilham conosco valores como o amor ao esporte, a beleza e a busca por um estilo único”, disse.

Em 2024, Macron faturou 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), sendo que 80% veio do exterior.

A empresa foi fundada em 1971 e está tradicionalmente ligada a produtos de esportes como futebol, basquete, volei, rugby e outros. (ANSA).