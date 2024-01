Marca de chocolates Pan vai a leilão nesta segunda-feira por R$ 27,7 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 15:31 Para compartilhar:

A marca de chocolates Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), famosa pelos cigarrinhos, moedas e lápis de chocolate, será leiloada a partir desta segunda-feira, 29. Quem arrematar a marca levará os nomes de mais de 30 produtos do portfólio da Pan, incluindo o Chocolápis. A marca é avaliada em R$ 27.788.754.

Organizado pela Positivo Leilões, o leilão será realizado por meio do site https://www.positivoleiloes.com.br/lote/marcas-pan-produtos-alimenticios-nacionais-sa/249/, onde está disponível o edital, o laudo de avaliação e a relação dos nomes de marcas disponíveis.

O leilão foi aberto às 13 horas desta segunda e irá até as 13 horas do dia 1° de fevereiro.

Nessa primeira etapa, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação. Caso não haja lances, será realizada um nova tentativa, na qual serão admitidos lances não inferiores a 50% do valor de avaliação.

Se ainda não houver lances, uma terceira e última tentativa será realizada, sendo admitidos lances de qualquer valor, e o vencedor será submetido a apreciação judicial.

A Pan estava em recuperação judicial desde março de 2021, mas o processo não foi bem sucedido e a empresa pediu falência em 13 de fevereiro de 2023.

Na época, a empresa tinha dívidas de cerca de R$ 260 milhões e empregava 52 funcionários. Nas décadas de 1960 e 1980 chegou a ter mais de 200.

Em um leilão anterior, realizado no fim de 2023, a Cacau Show arrematou por R$ 70 milhões a antiga fábrica do grupo, que fica em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

A empresa foi fundada em 1935 e era famosa por produtos de chocolate em formatos como cigarros, moedas, lápis e peixes, além das balas Paulistinha.

A Pan também produziu o primeiro chocolate ao leite diet no Brasil.

