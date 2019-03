Marca da JBS cresceu com base no ‘custo-benefício’

A Seara, marca da JBS, viu sua participação de mercado se ampliar anos ao apostar as fichas na classe C. Os produtos da marca, que estavam presentes em 60% dos domicílios da classe média em 2014, viu essa fatia saltar para 77%, no ano passado, segundo José Cirilo, diretor executivo de marketing da Seara.

“Nos últimos anos, a Seara fez trabalho de crescimento e está avançando em distribuição”, diz o executivo. “Sempre pontuamos que a qualidade de nossos produtos iria surpreender. Em momentos de crise, há mudança por produtos de valores mais baixos, mas o consumidor não abre mão da qualidade”, afirmou Cirilo.

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, diz que marcas alternativas às líderes de mercado conseguiram mostrar um custo-benefício tão positivo para os consumidores que agora os produtos “premium” podem ter dificuldade para reconquistar o consumidor mesmo em um cenário de crescimento da renda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.