Marca chinesa XPeng compra veículos inteligentes para lançar nova marca EV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 18:43 Compartilhe

A fabricante chinesa de veículos elétricos XPeng afirmou que irá adquirir a unidade de veículos inteligentes do aplicativo DiDi Global. O acordo, no valor de até 5,8 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 744 milhões), fará com que a DiDi receba uma participação de 3,25% na XPeng.

A XPeng planeja lançar uma nova marca de EV em 2024 como parte de uma parceria estratégica com a Didi. A marca está atualmente sendo desenvolvida sob o nome de projeto “MONA” e inclui planos para lançar um modelo EV inteligente classe A no próximo ano. A DiDi “fornecerá apoio do seu ecossistema de mobilidade” para o projeto com acesso ao seu mercado de mobilidade nacional, disse XPeng.

A marca terá como alvo o segmento de mercado de massa a uma faixa de preço de cerca de 150 mil yuans (US$ 20.565), disse a Xpeng.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias