“Maravilhosa”, diz Mc Guimê em foto de Lexa usando body

O romantismo não está morto. Pelo menos não no casamento de Lexa e Mc Guimê. A funkeira publicou uma foto provocante em seu Instagram, em que está usando um body bem colado com um decote abaixo dos seios. O marido não deixou passar em branco, e disse que ela estava maravilhosa com o modelito.

A foto tem mais de 110 mil curtidas na rede social, e não foi só Mc Guimê que elogiou a cantora. “Agradeço a Deus por você ser real”, escreveu um. “Amamos você”, disse outra.

