Maratona do Rio 2020 é cancelada, mas ganha versão virtual Pandemia da Covid-19 obriga organização a cancelar tradicional prova brasileira, que seria disputada em outubro

Programada para acontecer nos dias 13 e 14 de junho, a Maratona do Rio 2020, por causa da pandemia da Civid-19, teve que ser remarcada para 11 e 12 de outubro. Mas a incerteza, insegurança e instabilidade da doença obrigou o cancelamento de um das principais provas de 42km do país e também das distâncias de 21km, 10km e 5km.

Segundo a nota divulgada neste segunda-feira (20) pela Spiridon Eventos e a Dream Factory, organizadoras da Maratona do Rio, “em março deste ano, adiamos a Maratona do Rio na expectativa de realizá-la em outubro com a segurança necessária para todos os atletas. De lá pra cá, analisamos cuidadosamente a evolução da pandemia e as diretrizes das autoridades de saúde, não medindo esforços para manter nossa prova em seu formato de sucesso. Porém, o cenário atual não nos proporciona as garantias essenciais para tal. Neste contexto, a Maratona do Rio não poderia deixar de priorizar os aspectos fundamentais da nossa atividade e zelar por você, corredor. Por isso, decidimos realizar a edição 2020 em um novo formato, que preserva nossa integridade física e nos permite fazer o que mais amamos: correr.”

O novo formato será uma prova virtual em parceria com a plataforma Running Heroes. Também foi divulgado que cada quilômetro corrido pelos participantes, que poderão usar a hastag #CorremosJuntos, será revertido em um valor para ser doado para o desenvolvimento e produção de tratamento do novo coronavírus. Mais detalhes serão anunciados pela organização no dia 10 de agosto.

Outros pontos divulgados são:

– Desafios virtuais ao longo do ano;

– A corrida virtual vai vale produtos e descontos em parceiros;

Descontos em experiências, produtos e serviços exclusivos para membros do Clube Maratona;

– Master classes e programas de treinamento; e

– Kit enviado para a casa dos participantes.

Para aqueles que já tinham garantido uma vaga na edição deste ano, a inscrição vale para a prova virtual. Mas para aqueles que não quiserem participar da versão digital, a organização vai oferecer a remarcação para 2021, 2022 ou 2023.

