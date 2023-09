Maratona do México pode ter mais de 11 mil desclassificados por burlar percurso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 19:45 Compartilhe

Mais de 11 mil participantes da Maratona do México, disputada no último dia 27, na Cidade do México, pode ser desclassificados. Os organizadores da prova analisam a possibilidade por causa de trapaça em algum momento do percurso, o que os levou a cruzar a linha de chegada e a receber as medalhas de ‘finalizador’ sem terem completado a prova de 42.195 metros. Cerca de 30 mil pessoas participaram da corrida.

Denúncias nas redes sociais fizeram as autoridades analisa os chips dos atletas. Daí se constatou que não havia registros de todos os pontos de controle, localizados a cada cinco quilômetros mo percurso da prova. Já no ano passado, mais de cinco mil participantes foram desclassificados pelos mesmos motivos. Em 2017, foram seis mil, enquanto em 2018 pouco mais de três mil.

Encurtar o caminho graças ao uso do transporte público ou mesmo o uso de carro, em pontos mais afastados do centro histórico, foram algumas das estratégias utilizadas pelos trapaceiros.

A organização promete ser implacável com os trapaceiros, pois o evento tem o selo ouro do World Athletics (Federação de Atletismo) e é uma das corridas de rua mais importantes da América Latina.

“O Instituto de Esportes da Cidade do México informa que procederá à identificação dos casos em que os participantes da XL Maratona da Cidade do México Telcel 2023 tenham demonstrado atitude antidesportiva durante o evento e invalidará os horários de sua inscrição”, escreveu a organização em um comunicado.

Neste sentido, a organização destacou que “este grande evento representa não só uma celebração marcante para todos os habitantes da capital, mas também uma oportunidade para reafirmar os valores transcendentais do desporto.”

